«Эвертон» отверг предложение «Бешикташа» по Тосуну. Форварда может перехватить ЦСКА

«Бешикташ», предложивший «Эвертону» взять в аренду нападающего Дженка Тосуна, получил от английского клуба отрицательный ответ, сообщает Internet Haber.

«Эвертон» не согласился на предложенные турками условия, согласно которым «Бешикташ» будет выплачивать Тосуну лишь часть зарплаты. После этого турецкий клуб увеличил предложение по Тосуну после перехода Халка в «Атлетико Минейро». «Эвертон» хочет, чтобы клуб, который арендует Дженка, выплачивал ему всю зарплату.

Если «Бешикташ» согласится на эти требования, Тосун перейдёт в турецкий клуб. Если этого не произойдёт, игрок сборной Турции может перейти в ЦСКА, который принял условия «Эвертона».

Тосун ранее заявил о готовности вернуться в турецкий «Бешикташ». Турецкий форвард не входит в планы Карло Анчелотти. В нынешнем сезоне он провёл за «Эвертон» всего 7 матчей во всех турнирах. Действующий контракт Тосуна с мерсисайдским клубом истекает в 2022 году.