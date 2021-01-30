Ферран Торрес в падении разобрался с двумя футболистами соперника и отдал голевую передачу

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Идёт 18-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт уже на 9-й минуте матча. Вингер «горожан» Ферран Торрес догнал мяч у лицевой, ловко разобрался с двумя соперниками и прострелил во вратарскую на нападающего Габриэла Жезуса, который принял мяч, на паузе уложил голкипера и пробил под перекладину.

Видео гола Габриэла Жезуса

Это третий гол Жезуса в чемпионате Англии сезона-2020/2021. В нынешнем розыгрыше АПЛ 23-летний бразилец проводит уже 12-й матч.



«Манчестер Сити» в 19 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте.