«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес, вырвав победу у «Сантоса» на последних минутах

Бразильские клубы «Палмейрас» и «Сантос» провели финальный матч Кубка Либертадорес. Встреча проходила на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой «Палмейраса» со счётом 1:0.

В течение всего матча команды пытались открыть счёт, однако дебютный гол был забит в самой концовке встречи. Главный арбитр матча Патрисиу Лоустау из Аргентины добавил восемь минут ко второму тайму. Гол забил вышедший на поле на 85-й минуте нападающий Брено Энрике. Он отправил мяч в сетку на 90+9 минуте, ему ассистировал форвард Рони.

Стоит отметить, что за несколько минут до гола судья удалил главного тренера «Палмейраса» Абела Феррейру за неспортивное поведение. За «Палмейрас» выступает бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано.