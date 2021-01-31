Экс-президент «Барселоны» призвал клуб сделать всё возможное для сохранения Месси

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта призвал руководство приложить максимум усилий в вопросе сохранения в клубе 33-летнего капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.



«Преемственность Месси в клубе является приоритетным вопросом, и необходимо приложить все усилия, чтобы удержать его. Я верю в Лео, а он верит в меня. Он знает, что я выполню свои обязательства, но он до сих пор чувствует себя обманутым предыдущим руководством», — приводит слова Лапорты Football Espana со ссылкой на Marca.



Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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