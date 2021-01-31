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«Первый матч, первая победа!» Крал – о товарищеской встрече «Спартака» с «Пахтакором»

22-летний чешский хавбек московского «Спартака» Алекс Крал в «Твиттере» прокомментировал результат контрольной встречи красно-белых на сборах с узбекистанским «Пахтакором» (1:0), в которой единственный забитый мяч оказался именно на его счету.

«Первый матч, первая победа!#ВперёдСпартак», — гласит пост Крала, который завершается эмодзи с сердцем и мишенью.

Отметим, что результативной передачей на Крала отметился 25-летний нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс, совсем недавно пополнивший состав красно-белых.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые 28 февраля в Москве встретятся с «Рубином».