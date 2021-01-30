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Крал забил дебютный гол за «Спартак», результативная передача у Хендрикса

Крал забил дебютный гол за «Спартак», результативная передача у Хендрикса
Футбол / РПЛ 0
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В эти минуты проходит товарищеский матч «Спартак» — «Пахтакор» (Узбекистан). Дебютный гол за «Спартак» забил полузащитник Алекс Крал, результативная передача на счету новичка красно-белых Йоррита Хендрикса.

Йоррит — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Хендрикс дебютировал в матче за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые 28 февраля в Москве встретятся с «Рубином».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 января 2021, суббота. 15:00 МСК
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Черан – 7' (пен)   1:1 Крал – 31'
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