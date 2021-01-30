Крал забил дебютный гол за «Спартак», результативная передача у Хендрикса

В эти минуты проходит товарищеский матч «Спартак» — «Пахтакор» (Узбекистан). Дебютный гол за «Спартак» забил полузащитник Алекс Крал, результативная передача на счету новичка красно-белых Йоррита Хендрикса.
Йоррит — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Хендрикс дебютировал в матче за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые 28 февраля в Москве встретятся с «Рубином».
- 30 января 2021
-
16:37
-
16:35
-
16:20
-
16:08
-
15:52
-
15:51
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:35
-
13:25
-
12:51
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:21
-
10:54
-
10:49
-
10:28
-
10:21
-
10:09