Крал забил дебютный гол за «Спартак», результативная передача у Хендрикса

В эти минуты проходит товарищеский матч «Спартак» — «Пахтакор» (Узбекистан). Дебютный гол за «Спартак» забил полузащитник Алекс Крал, результативная передача на счету новичка красно-белых Йоррита Хендрикса.

Йоррит — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Хендрикс дебютировал в матче за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые 28 февраля в Москве встретятся с «Рубином».