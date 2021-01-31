«Аталанта» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 31 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Лацио».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты — Филиппо Мели и Мауро Вивенци. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.



В 19 встречах «Аталанта» набрала 36 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Римский «Лацио» (34) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (46). В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (44) и туринский «Ювентус» (39). Действующим чемпионом Италии является «Ювентус».