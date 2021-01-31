Кан — о возможном переходе Рамоса в «Баварию»: неправда, но я бы сам хотел с ним поиграть
Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Реала» Серхио Рамоса в мюнхенский клуб.
«Это неправда, но я бы и сам хотел поиграть с Рамосом», — приводит слова Кана Bild.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. Действующее соглашение 34-летнего испанского футболиста с «Реалом» рассчитано до лета 2021 года. Главным претендентом на Рамоса является «Пари Сен-Жермен».
Мюнхенская «Бавария» в 19 встречах набрала 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Мюнхенцы являются действующими чемпионами страны.
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