Кан — о возможном переходе Рамоса в «Баварию»: неправда, но я бы сам хотел с ним поиграть

Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Реала» Серхио Рамоса в мюнхенский клуб.



«Это неправда, но я бы и сам хотел поиграть с Рамосом», — приводит слова Кана Bild.



Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. Действующее соглашение 34-летнего испанского футболиста с «Реалом» рассчитано до лета 2021 года. Главным претендентом на Рамоса является «Пари Сен-Жермен».

Мюнхенская «Бавария» в 19 встречах набрала 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Мюнхенцы являются действующими чемпионами страны.