Менье: Холанд не так талантлив, как Мбаппе

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье сравнил нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Килиан по-прежнему играет в футбол, как он делал это в десять лет. Он даже не задумывается, всё делает инстинктивно, позволяя своему таланту говорить самому за себя.



Эрлинг же действует скорее как взрослый. Он не так талантлив, но очень много работает. Холанд также может стать игроком мирового уровня. Если бы я был президентом футбольного клуба, я бы подписал обоих», — цитирует Мёнье Culture PSG.

Напомним, Мёнье стал игроком дортмундской «Боруссии» в конце июня. Контракт 28-летнего бельгийского защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. До «Боруссии» Мёнье защищал цвета «Пари Сен-Жермен».