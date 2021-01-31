Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу мерсисайдцев в матче 21-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1).
«Сегодня был отличный матч. Мои футболисты подошли к нему очень профессионально и полностью контролировали ход встречи с прекрасным соперником.
Мы не создали много опасных моментов в первом тайме. В перерыве мы внесли небольшие коррективы, и это окупилось — во второй половине встречи мы забили три невероятных гола.
В первом тайме у нас было три полузащитника за линией мяча, поэтому я попросил Шердана Шакири отойти назад к ним в помощь. Мы хотели, чтобы Дивок Ориги чаще находился в центре нападения. Во втором тайме мы сыграли с двумя ложными десятками в исполнении Тьяго Алькантары и Шакири.
Джеймс Милнер в порядке, но у него появились признаки недомогания в подколенном сухожилии, поэтому мы выбрали правильный момент, чтобы заменить его.
«Вест Хэм» — очень хорошая команда. Они недовольны тем, что не добились успеха и проиграли сегодня. Но у них всегда видно правильное отношение к делу", — приводит слова немецкого специалиста BBC.
Видео победного гола мерсисайдцев в матче
Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (35) — на 5-м месте.
- 31 января 2021
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