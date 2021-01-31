Отец Тосуна: мы уже договорились с ЦСКА, но не смогли отказать президенту «Бешикташа»

Шенол Тосун, агент и отец форварда «Эвертона» Дженка Тосуна, рассказал, почему турецкий футболист решил продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Сельта», «Торино», «Сент-Этьен» и ЦСКА сделали предложение Дженку. На прошлой неделе мы договорились с ЦСКА. Потом позвонил президент «Бешикташа» Ахмет Нур Шеби. Он попросил Дженка перейти в «Бешикташ». Дженк не мог сказать «нет». Он сказал президенту: «Если вы договоритесь с «Эвертоном», я перейду».

В СМИ пишут какие-то цифры, но я скажу вам правду: зарплата, которую Дженк получит за оставшиеся пять месяцев, составляет 1,25 млн евро. Президент «Бешикташа» предложил заплатить Дженку 1,1 млн евро, если «Бешиташ» станет чемпионом, сумма увеличится до 1,25 млн евро. «Эвертон» был не против.

Возвращение Дженка в Стамбул пойдёт на пользу и для семьи. Во время пандемии его детям и жене было немного скучно в Великобритании. Если бы он перешёл в ЦСКА, то жил бы один в отеле. Но у Дженка есть дом в Турции. Он уже знает команду, многие — его друзья", — цитирует Шенола Ajansspor.