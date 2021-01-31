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Неймар: хочу остаться в «ПСЖ»

Неймар: хочу остаться в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подтвердил, что хочет продлить контракт с парижским клубом.

«Сейчас я счастлив. Я действительно счастлив. Многое изменилось, не могу точно объяснить почему. Но сегодня я чувствую себя хорошо. Я стал более спокойным. Хочу остаться в „ПСЖ“. Хочу, чтобы остался и Килиан. Мы хотим, чтобы „ПСЖ“ был сильной командой. Хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это самое главное», — цитирует Неймара Get French Football News.

Сообщалось, что Неймар согласился продлить контракт с клубом. Стороны подпишут новое соглашение в ближайшее время.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Бразилец не стремится покидать стан «парижан», поэтому новое соглашение сторон будет иметь долгосрочный характер. В сезоне-2020/2021 Неймар провёл в Лиге 1 за «ПСЖ» 10 матчей, забил шесть голов.

Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ»
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