Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар согласился продлить контракт с клубом. Стороны подпишут новое соглашение в течение нескольких ближайших недель. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Бразилец не стремится покидать стан «парижан», поэтому новое соглашение сторон будет иметь долгосрочный характер.

В сезоне-2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. На данный момент «парижане» идут на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, на одно очко их опережает «Лион». По ходу сезона «Пари Сен-Жермен» уже сменил главного тренера, в отставку был отправлен Томас Тухель, его место занял Маурисио Почеттино.