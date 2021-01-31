«Вали в Россию!» Фанаты «Аякса» требуют продать Промеса в «Спартак»

Болельщики «Аякса» в соцсетях выражают недовольство игрой и поведением нападающего Квинси Промеса и призывают продать его в «Спартак».
Фанаты амстердамского клуба возмущались Промесом после матча «Аякса» с «Виллемом II» (3:1), в котором Квинси заменили в перерыве. После замены Промес досматривал матч со скамейки запасных, и в телетрансляцию попал кадр, в котором Квинси улыбается после забитого «Виллемом» гола.
«Промес с улыбкой смотрит на 1:1 от „Виллема“… Это не профессионально. Убирайся», — возмутился MIlco в комментариях на странице «Аякса» в «твиттере».
«Больше не выпускайте Промеса. Сидит и смеётся после 1-1. Вали в Россию, дурак!» — потребовал Sten Harmeling.
«Хуже, чем Промес, сыграть невозможно», — написал Ronald Moraal.
«Аякс» только что отказался от 10 млн долларов..." — недоумевает Nick.
«Промес ещё не в Схипхоле (аэропорт в Амстердаме — прим. „Чемпионата“)?» — удивился robert stougie.
«Спартак» предложил 10 млн евро? Соглашайтесь!» — призвал Mart.
Ранее стало известно, что «Аякс» готов отпустить Промеса при желании футболиста, но только за приемлемую цену. Сумму трансфера будет определять нидерландский клуб.
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