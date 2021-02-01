Сенсационное поражение «Тоттенхэма» в матче с одним из аутсайдеров АПЛ. Видеообзор

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся заключительный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 17-й минуте забил Леандро Троссарда.

Видеообзор матча «Брайтон» — «Тоттенхэм».

Подопечные Жозе Моуринью в 20 матчах набрали 33 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» набрав 21 очко занимают 17-е место. Подопечные Грэма Поттера оторвались от зоны вылета на семь очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Брайтон» встретится с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Челси». Матчи пройдут 3 и 4 февраля соответственно.