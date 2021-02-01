«Зенит» опубликовал список соперников на втором сборе. Фото

«Зенит» опубликовал список соперников в контрольных матчах на втором зимнем сборе в Дубае.

Подопечные Сергея Семака 4 февраля сыграют с армянскими «Араратом» и «Ноа», 9 февраля проведут встречу со сборной Иордании, а 12 февраля сразятся со сборной Узбекистана и «Пюником».

Фото можно посмотреть в "твиттере" сине-бело-голубых.

«Зенит» приступил ко второму этапу тренировочных сборов в Дубае. Вместе с командой начали работать Артём Дзюба и Андрей Лунёв, прилетевшие из Санкт-Петербурга позже, так как у футболистов был коронавирус.



В первом занятии не принимали участия Сердар Азмун (восстанавливается после травмы), Ярослав Ракицкий (вернулся в Дубай позже) и Кирилл Щетинин, улетевший восстанавливаться в Санкт-Петербург. По индивидуальной программе работал Александр Ерохин.