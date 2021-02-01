Мелкадзе: Тедеско если и видел мою работу, то в других командах

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, рассказал об отношениях с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, а также высказался о возможном уходе из московского клуба.

«Ни одному тренеру „Спартака“ не пригодился? Все, кроме Тедеско, видели меня в работе и на поле. Он если и видел, то в других командах. Но получается так, вы правы. Беседовал ли со мной Тедеско? Нет. Индивидуальные беседы были с Кононовым и Каррерой. Итальянец в чемпионском сезоне оставил после теории, сказал, что видит во мне перспективу. Я потом три недели носился, как заведённый. Не сработало.



Уход Тедеско — надежда? Наверное, да. Никто не знает, кого захочет оставить новый тренер, кого нет. У меня контракт до конца следующего сезона. Готов ли к продаже? Если клубу не нужен, почему нет? Играть лучше, чем сидеть в запасе», — цитирует Мелкадзе сайт «Матч ТВ».