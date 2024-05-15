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Полузащитник «Зенита» Вендел: если мне дано выиграть Лигу чемпионов — я её выиграю

Полузащитник «Зенита» Вендел: если мне дано выиграть Лигу чемпионов — я её выиграю
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Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, реально ли ему выиграть Лигу чемпионов в ходе своей профессиональной карьеры.

– Вендел, который к 30 годам выиграет Лигу чемпионов, – это реально?
– Не знаю. Если бог благословит меня, ведь лишь ему всё известно. Всему свое время. Если мне дано выиграть Лигу чемпионов, то я её выиграю. Если не дано, что я могу сделать? Так что не знаю. Каждый футболист мечтает однажды поднять над головой этот кубок – и я не исключение. Так что всё в руках и любви божьих, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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