Шалимов: ЦСКА будет играть от обороны в матче с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». По мнению специалиста, армейцы будут играть от обороны, ведь победить «Зенит» в двух матчах подряд сложно.

«Две игры подряд очень сложно выиграть. Мне кажется, что ЦСКА будет играть от обороны. Если «Зенит» первый забьёт, то его шанс на проход в следующую стадию сильно повысится. Если мы берём прошлый матч в РПЛ, ЦСКА практически ничего не создал, но победил в той игре, хотя «Зенит» очень активно атаковал», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ответная игра пройдёт сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. Первый матч команд состоялся 2 мая и завершился со счётом 1:1.