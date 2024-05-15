Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов: ЦСКА будет играть от обороны в матче с «Зенитом»

Шалимов: ЦСКА будет играть от обороны в матче с «Зенитом»
Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». По мнению специалиста, армейцы будут играть от обороны, ведь победить «Зенит» в двух матчах подряд сложно.

«Две игры подряд очень сложно выиграть. Мне кажется, что ЦСКА будет играть от обороны. Если «Зенит» первый забьёт, то его шанс на проход в следующую стадию сильно повысится. Если мы берём прошлый матч в РПЛ, ЦСКА практически ничего не создал, но победил в той игре, хотя «Зенит» очень активно атаковал», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ответная игра пройдёт сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. Первый матч команд состоялся 2 мая и завершился со счётом 1:1.

Материалы по теме
«Зенит» отомстит ЦСКА за поражение? Мощная заруба за финал Кубка России! LIVE
Live
«Зенит» отомстит ЦСКА за поражение? Мощная заруба за финал Кубка России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android