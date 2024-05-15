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Ташуев — о матче «Зенит» — ЦСКА в Кубке России: нас ждут футбольные шахматы

Ташуев — о матче «Зенит» — ЦСКА в Кубке России: нас ждут футбольные шахматы
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Бывший тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 2023-м ЦСКА занял второе место в чемпионате страны и вдобавок завоевал Кубок. Но постоянно демонстрировать такие результаты сложно. В текущем сезоне где-то что-то у команды не складывается. Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно. Вот и на этот раз болельщиков ждут футбольные шахматы», — приводит слова Ташуева RT.

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая. Встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени. Отметим, что первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между сине-бело-голубыми и армейцами завершился вничью со счётом 1:1. Голы в той встрече забили Антон Заболотный и Александр Ерохин.

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