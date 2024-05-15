Ташуев — о матче «Зенит» — ЦСКА в Кубке России: нас ждут футбольные шахматы

Бывший тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В 2023-м ЦСКА занял второе место в чемпионате страны и вдобавок завоевал Кубок. Но постоянно демонстрировать такие результаты сложно. В текущем сезоне где-то что-то у команды не складывается. Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно. Вот и на этот раз болельщиков ждут футбольные шахматы», — приводит слова Ташуева RT.

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая. Встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени. Отметим, что первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между сине-бело-голубыми и армейцами завершился вничью со счётом 1:1. Голы в той встрече забили Антон Заболотный и Александр Ерохин.