«Бились насмерть». Бубнов — о матче «Зенита» и ЦСКА в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра прошла в субботу, 11 мая, в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл со счётом 1:0. Сегодня, 15 мая, команды встретятся в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 20:45 мск.

«Вообще об этой игре можно сказать так: было бодалово. Самое натуральное, бились насмерть. Забавно, что ЦСКА со спортивной точки зрения ничего в этой игре не было нужно, поэтому могу представить, какая будет игра в Кубке, где с мотивацией уж точно ни у кого проблем не должно быть. Но в любом случае армейцы молодцы — вышли и выиграли. Помогли сохранить интригу в борьбе за чемпионство. И теперь, вполне возможно, победитель РПЛ определится только в заключительном туре», — приводит слова Бубнова Sportbox.