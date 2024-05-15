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«Бились насмерть». Бубнов — о матче «Зенита» и ЦСКА в РПЛ

«Бились насмерть». Бубнов — о матче «Зенита» и ЦСКА в РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра прошла в субботу, 11 мая, в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл со счётом 1:0. Сегодня, 15 мая, команды встретятся в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 20:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Вообще об этой игре можно сказать так: было бодалово. Самое натуральное, бились насмерть. Забавно, что ЦСКА со спортивной точки зрения ничего в этой игре не было нужно, поэтому могу представить, какая будет игра в Кубке, где с мотивацией уж точно ни у кого проблем не должно быть. Но в любом случае армейцы молодцы — вышли и выиграли. Помогли сохранить интригу в борьбе за чемпионство. И теперь, вполне возможно, победитель РПЛ определится только в заключительном туре», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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