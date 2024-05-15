Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нино подал в суд на политика за слова о вызове в сборную Бразилии для продажи в «Зенит»

Нино подал в суд на политика за слова о вызове в сборную Бразилии для продажи в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино, ранее выступавший во «Флуминенсе», подал в суд на бразильского актёра и политика Александра Фроту. Об этом сообщил Itatiaia.com.

Поводом для иска об имиджевых правах стали высказывания Александра Фроты о том, что Нино был вызван в национальную команду Бразилии для того, чтобы выросла его трансферная стоимость. Фрота заявил, что временный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз знал, что защитник близок к переходу в «Зенит».

Сообщается, что представители Нино в конце апреля подали иск в суд Сан-Паулу. Дело находится на рассмотрении гражданского суда Котии. Сторона Нино требует компенсации в размере 50 тыс. бразильских реалов. Отмечается, что представители Фроты отказались от комментариев.

Материалы по теме
Бразильский политик заявил, что Нино был вызван в сборную, чтобы быть проданным в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android