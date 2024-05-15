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«Пари НН» выкупил хавбека Карапузова у «Динамо»

«Пари НН» выкупил хавбека Карапузова у «Динамо»
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил, что активировал опцию выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо». Нынешний сезон хавбек проводит в «Пари НН» на правах аренды.

«В соответствии с условиями арендного соглашения активирована опция выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо». В этом сезоне Владислав провёл 24 матча за нашу команду в Мир РПЛ и в кубковом турнире. С Карапузовым заключён трёхлетний контракт», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале.

Напомним, к «Пари НН» Карапузов присоединился прошлым летом. Контракт футболиста с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в € 700 тыс.

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