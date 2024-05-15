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Совет ФИФА определил количество участников женского клубного ЧМ в 2026 году

Совет ФИФА определил количество участников женского клубного ЧМ в 2026 году
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Совет ФИФА определил количество участников первого женского клубного чемпионата мира, который запланирован на 2026 год. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

«После решения Совета ФИФА в декабре 2022 года утвердить стратегический принцип проведения женского клубного чемпионата мира по футболу ФИФА и последующих обширных консультаций с конфедерациями и другими заинтересованными сторонами было предложено, чтобы в первом соревновании приняли участие 16 команд в январе-феврале 2026 года. Турнир будет проводиться раз в четыре года. Более подробная информация появится в своё время.

В целях содействия дальнейшему глобальному развитию женских клубов и на основе просьб конфедераций о предоставлении широких игровых возможностей на ежегодной основе было также предложено организовать дополнительные соревнования женских клубов ФИФА в годы, не относящиеся к женским клубным чемпионатам мира ФИФА, начиная с 2027-го», — написано в заявлении.

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