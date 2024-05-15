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Ташуев высказался об ошибках Акинфеева в нынешнем сезоне

Ташуев высказался об ошибках Акинфеева в нынешнем сезоне
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Бывший тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в нынешнем сезоне.

«За почти 20 лет, которые длится карьера Игоря, мы привыкли считать его глыбой, вратарём, не допускающим помарок и регулярно выручающим. Но всё-таки он живой человек. Давайте не забывать, что ему исполнилось 38, не мальчик. При этом работы у него в стане красно-синих всегда достаточно. Очень тяжело постоянно находиться в тонусе и спасать. Но, несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи в текущем розыгрыше РПЛ, не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры. Уверен, он не сказал последнего слова и ещё порадует болельщиков шикарными сейвами», — приводит слова Ташуева RT.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, действующий капитан команды. С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка страны, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Восемь раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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