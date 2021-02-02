С. Бакаев: ромбик после гола ЦСКА на эмоциях показал, передал привет фанатам «Спартака»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, почему показал ромбик после гола в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1).
«Прошлое не изменить в любом случае. Ромбик после гола ЦСКА на эмоциях показал, передал привет болельщикам «Спартака», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом игрока столичной команды Зелимхана Бакаева. В январе 2020 года Солтмурад перешёл в «Рубин». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021.
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