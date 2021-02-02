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Гол на 92-й минуте принёс «Спортингу» победу в матче с «Бенфикой»

Гол на 92-й минуте принёс «Спортингу» победу в матче с «Бенфикой»
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч 16-го тура чемпионата Португалии, в котором «Спортинг» сыграл с «Бенфикой». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 92-й минуте забил Матеус Нунес. По ходу матча главный арбитр встречи Артур Соареш Диаш показал футболистам «Бенфики» пять жёлтых карточек. В составе «Спортина» были предупреждены три игрока.

Таким образом, «Спортинг» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Португалии до 16 матчей. Команда ещё не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. «Бенфика» в свою очередь прервала 8-матчевую серию без поражений.

В следующем туре чемпионата Португалии «Спортинг» встретится с «Маритиму», а «Бенфика» сыграет с «Виторией Гимарайнш».

Португалия - Примейра. 16-й тур
02 февраля 2021, вторник. 00:30 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон
1:0 Нунес – 90+2'
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