Гол на 92-й минуте принёс «Спортингу» победу в матче с «Бенфикой»
Завершился матч 16-го тура чемпионата Португалии, в котором «Спортинг» сыграл с «Бенфикой». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол в матче на 92-й минуте забил Матеус Нунес. По ходу матча главный арбитр встречи Артур Соареш Диаш показал футболистам «Бенфики» пять жёлтых карточек. В составе «Спортина» были предупреждены три игрока.
Таким образом, «Спортинг» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Португалии до 16 матчей. Команда ещё не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. «Бенфика» в свою очередь прервала 8-матчевую серию без поражений.
В следующем туре чемпионата Португалии «Спортинг» встретится с «Маритиму», а «Бенфика» сыграет с «Виторией Гимарайнш».
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