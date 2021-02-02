Мбаппе о связке с Неймаром: всегда считал, что великие игроки созданы, чтобы играть вместе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о партнёре по команде Неймаре.

«Неймар умеет всё. Он лучший в мире. Когда он прибыл в Париж, мы поняли, на что он способен. «Не знаю, все ли об этом знают, но Неймар все понимает. У него есть инстинкт, который заставляет его сразу всё замечать. Я всегда считал, что великие игроки созданы, чтобы играть вместе… и это было верно в отношении нас. С того момента, как я прибыл в «ПСЖ» наши статусы были установлены: Неймар — сердце проекта, и я здесь, чтобы помочь ему. Это потому, что, когда я пришел в ПСЖ, я был только восходящей звездой, и мне нужно было подтвердить это на поле», — приводит слова Мбаппе AS.

Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим клубом был «Монако». В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей во французской Лиге 1 и забил в них 14 голов и отдал 6 результативных передач.