«Арсенал» отдал полузащитника в аренду «Ньюкаслу»

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Джозефа Уиллока.
21-летний футболист отправился в «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. При этом не уточняется, включена ли в договор опция выкупа.
Уиллок является воспитанником «Арсенала», а за основную команду «канониров» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги (2 – в основе), не отметился результативными действиями и получил 1 жёлтую карточку.
«Арсенал», набрав 31 очко в 21 туре, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка. В свою очередь «Ньюкасл» (22) располагается на 15-й строчке с отрывом в 8 очков от зоны вылета.
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