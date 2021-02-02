«Арсенал» отдал Мэйтленд-Найлза в аренду «Вест Бромвичу»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз продолжит карьеру в «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды, сообщает официальный сайт «дроздов». Соглашение хавбека и клуба рассчитано до конца нынешнего сезона.
Это пятое приобретение «Вест Брома» в зимнее трансферное окно. Ранее англичане подписали Энди Лонергана, Роберта Снодграсса, Дианя Мбайе и Окая Йокушлу.
23-летний футболист пять раз играл за сборную Англии, дебютировав на международной арене в сентябре 2020 года в матче с Данией в Лиге наций УЕФА.
Мэйтленд-Найлз сыграл за «Арсенал» 64 матча в английской Премьер-лиге (из них 11 — в этом сезоне). В общей сложности он провёл 121 матч за лондонцев с момента дебюта в основной команде в 17-летнем возрасте в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов УЕФА в декабре 2014 года.
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