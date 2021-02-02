Денис Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда там всё будет искренне

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», поделился мнением о ситуации в стане красно-белых.



«Когда в «Спартаке» наступит стабильность? Это вопрос к Федуну. Он босс, он шеф. Когда он возьмёт шашку и пойдёт «рубить» всё и делать «Спартак» более значимым клубом для всей страны. Во главе с таким шефом. Думаю, тренер там тоже особо не решает, все всё понимают, что есть руководство, клуб… Если ставят Газизова, а потом убирают… Сложно сказать. Я пока играю в футбол. Закончу, буду где-то работать — буду по-своему судить. Они смотрят со своей колокольни. Но это не приведёт к большим результатам, к большим успехам «Спартака».



Не знаю, кто может влиять на Федуна. Много всего пишут, говорят… Он отвечает за клуб. Нет результата — будет отвечать. Должны соратники помогать ему. Тот, кто реально любит футбол, кто любит «Спартак». Федуну же было приятно выиграть чемпионство. Он говорил, что плакал в тот момент… Нужно, чтобы в «Спартаке» были естественные, настоящие люди. Когда будет всё искренне, тогда и будет «Спартак» чемпионом», — приводятся слова Глушакова на сайте телеканала «Матч».

Глушаков — Промесу: успехов, пупсик