«Динамо» победило черногорскую команду благодаря хет-трику Тюкавина
Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с черногорской командой «Рудар» (Плевля). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 72-й минуте нападающий Константин Тюкавин вывел бело-голубых вперёд. На 81-й минуте он укрепил преимущество динамовцев, а спустя всего минуту оформил хет-трик. Черногорский коллектив ответил точным ударом полузащитника Хрвое Ризвановича на 84-й минуте.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны еврокубков на 3 очка. В первом матче после зимнего перерыва бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля. Начало — в 16:30 мск.
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