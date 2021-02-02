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«Динамо» победило черногорскую команду благодаря хет-трику Тюкавина

«Динамо» победило черногорскую команду благодаря хет-трику Тюкавина
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с черногорской командой «Рудар» (Плевля). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 72-й минуте нападающий Константин Тюкавин вывел бело-голубых вперёд. На 81-й минуте он укрепил преимущество динамовцев, а спустя всего минуту оформил хет-трик. Черногорский коллектив ответил точным ударом полузащитника Хрвое Ризвановича на 84-й минуте.

«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны еврокубков на 3 очка. В первом матче после зимнего перерыва бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля. Начало — в 16:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 февраля 2021, вторник. 15:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Рудар П
Плевля, Черногория
1:0 Тюкавин – 72'   2:0 Тюкавин – 81'   3:0 Тюкавин – 82'   3:1 Ризванович – 84'
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