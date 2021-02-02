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Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Рубином»

Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат товарищеского матча с казанским «Рубином» (2:2).

«Счёт закономерен. В первом тайме «Рубин» был посвежее, но это связано с тем, что вчера у нас были две хорошие тренировки. На сборах я конкретно к играм команду не готовлю. Может, в последнем матче на втором сборе подведём к игре. А так я доволен ребятами.

Иностранные команды? С российскими интереснее играть. Лишний раз увиделись. Я очень доволен сегодняшним спарринг-партнёром. Когда российские команды играют между собой на сборах — это интересно. Накал, интенсивность игр на сборах и в РПЛ, конечно, отличаются. В чемпионате команды готовятся к конкретной игре, а здесь такой задачи нет", — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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