«Марсель» объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности

«Марсель» на официальном сайте объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды. Сообщается, что данное решение было принято в качестве меры предосторожности.
Ранее появилась информация, что Виллаш-Боаш подал в отставку после того, как клуб завершил трансфер полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока.
Напомним, 30 января болельщики «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро. Болельщики также раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
- 2 февраля 2021
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