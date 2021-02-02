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«Марсель» объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности

«Марсель» объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности
Футбол / Франция 0

«Марсель» на официальном сайте объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды. Сообщается, что данное решение было принято в качестве меры предосторожности.

Ранее появилась информация, что Виллаш-Боаш подал в отставку после того, как клуб завершил трансфер полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока.

Напомним, 30 января болельщики «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро. Болельщики также раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

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