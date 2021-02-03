Хван Ин Бём: Хвича Кварацхелия, уверен, вырастет в одного из лучших футболистов мира

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём рассказал, кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги.



«Прежде всего не думаю, что я самый лучший в России. Да, в РПЛ не так много футболистов с высочайшей техникой, как в MLS. Но футбол — не только техника, это и физика, и интеллект. Просто у меня немножко другой стиль. Он отличается от игровой манеры большинства российских футболистов. При этом и в РПЛ есть те, чье мастерство запоминается. Это Влашич и еще несколько «армейцев». Это многие игроки «Зенита», отлично работающие с мячом. Это футболисты «Краснодара», который для меня входит в число лучших команд чемпионата. Очень нравится этот клуб, показывающий красивый и яркий футбол.



Конечно, назову и одноклубников. Дарко Йевтича, например, Шатова. Квару тоже — Хвичу Кварацхелия, который, уверен, вырастет в одного из лучших футболистов мира. Уже говорил: у Квары прекрасные перспективы. Но он ещё очень молод, так что я не волнуюсь насчёт него. Тренер подскажет, когда расставаться с мячом, а когда придержать. Квара обязательно станет суперигроком», — цитирует Ин Бёма «Матч ТВ».

Хван Ин Бём: не играл почти месяц, хочу вернуться в общую группу как можно скорее