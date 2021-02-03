Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антонио Конте: «Интер» заслуживал гораздо большего. «Ювентус» почти ничего не создал

Антонио Конте: «Интер» заслуживал гораздо большего. «Ювентус» почти ничего не создал
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).

«Фактически мы сделали всё сами. «Ювентус» выжал максимум из наших двух глупых ошибок. Нам нужно действовать более чётко и быть более безжалостными. Мы так много создали, и эти моменты нужно реализовывать. Команда сыграла великолепно, единственный негативный момент — результат.

Мы контролировали игру «Ювентуса» и разочарованы поражением, потому что заслуживали гораздо большего. Соперник почти ничего не создал. Я не помню, чтобы Хандановичу приходилось спасать ворота. Если бы мы выиграли 2:0, никто бы даже не стал жаловаться», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 9 февраля в Турине.

Видеообзор матча «Интер» — «Ювентус»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021