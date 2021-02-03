Антонио Конте: «Интер» заслуживал гораздо большего. «Ювентус» почти ничего не создал

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).



«Фактически мы сделали всё сами. «Ювентус» выжал максимум из наших двух глупых ошибок. Нам нужно действовать более чётко и быть более безжалостными. Мы так много создали, и эти моменты нужно реализовывать. Команда сыграла великолепно, единственный негативный момент — результат.



Мы контролировали игру «Ювентуса» и разочарованы поражением, потому что заслуживали гораздо большего. Соперник почти ничего не создал. Я не помню, чтобы Хандановичу приходилось спасать ворота. Если бы мы выиграли 2:0, никто бы даже не стал жаловаться», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на RAI Sport.



Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 9 февраля в Турине.

Видеообзор матча «Интер» — «Ювентус»: