Антонио Конте: «Интер» заслуживал гораздо большего. «Ювентус» почти ничего не создал

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).
«Фактически мы сделали всё сами. «Ювентус» выжал максимум из наших двух глупых ошибок. Нам нужно действовать более чётко и быть более безжалостными. Мы так много создали, и эти моменты нужно реализовывать. Команда сыграла великолепно, единственный негативный момент — результат.
Мы контролировали игру «Ювентуса» и разочарованы поражением, потому что заслуживали гораздо большего. Соперник почти ничего не создал. Я не помню, чтобы Хандановичу приходилось спасать ворота. Если бы мы выиграли 2:0, никто бы даже не стал жаловаться», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 9 февраля в Турине.
Видеообзор матча «Интер» — «Ювентус»:
- 3 февраля 2021
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