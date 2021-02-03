Матвеев: в «Урале» опытным ребятам за 30 лет, поэтому приобретение молодёжи необходимо

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от игры новичков, которые пополнили состав клуба зимой.
«Ребят взяли молодых. Рамазан Гаджимурадов и Артём Максименко — футболисты, которые пришли к нам из ФНЛ, это наша перспектива, будем с ними работать. У них есть все качества, чтобы вырасти в игроков высокого уровня. Понятно, что пока им тяжело, всё-таки другие скорости, меньше времени на принятие решений, но тем не менее ребята стараются, я ими доволен.
Что касается Ильдрена Ибрахимая, то это футболист из норвежского чемпионата, был основным игроком своего клуба, поэтому надеюсь, что он сразу вкатится в состав, будет нам помогать. Хочется, чтобы они с Денисом Кулаковым нашли общий язык и наш правый фланг работал очень слаженно. Арсен Адамов тоже молодой футболист, крайний защитник, причём может действовать как справа, так и слева. Мы взяли курс на омоложение состава, у нас опытным ребятам по 30 лет, даже за 30, поэтому приобретение молодых футболистов просто необходимо, и мы будем к этому стремиться.
Селекционная работа ведётся постоянно, у нас уже сейчас есть даже намётки на летнее трансферное окно, кого хотелось бы пригласить. Те, кто был с нами на сборе, не подошли команде, сейчас пока игроков на просмотре нет. Пригласили в основную команду Никиту Чистякова из «Урала-2», он себя неплохо там проявил, поэтому мы хотели, чтобы он поработал с основой", — цитирует Матвеева «Областная газета».
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