Тухель: я дам шансы показать себя молодёжи «Челси», но не буду раздавать никому подарки

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высоко отозвался об академии синих.
«Любая уважающая себя команда должна иметь собственную академию, и я абсолютно доволен её качеством в „Челси“. С воспитанниками нашей академии, которые уже играют за первую команду, приятно работать, потому что у них есть необходимые для этого качества, а также они хорошо подготовлены физически к требованиям английской Премьер-лиги.
Я знаю, как тяжело играть за „Челси“ и постоянно бороться за титулы, но это вызов для любого футболиста, и я очень рад, что все наши футболисты приняли этот вызов. Это показывает их характер и подход к собственной карьере.
Очень важно, чтобы мы полагались на наших воспитанников, доверяли им и не путали их неопытность с недостатком качества. У них будут все шансы показать свои сильные стороны. Но в конце концов я несу ответственность за результат и мне приходится принимать решения, которые являются наилучшими в данный момент. Поэтому я не могу пообещать подарки ни для кого», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
На данный момент в основном составе «Челси» выступают несколько воспитанников академии: защитник Рис Джеймс, полузащитник Мэйсон Маунт и нападающий Тэмми Абрахам.
- 3 февраля 2021
-
19:55
-
19:55
-
19:53
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
18:54
-
18:53
-
18:42
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:45
-
17:35Ещё один футболист покинул «Тамбов» Эксклюзив
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:47
-
16:30
-
16:28
-
16:06
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
15:05
-
15:04
-
14:50