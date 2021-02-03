Тухель: я дам шансы показать себя молодёжи «Челси», но не буду раздавать никому подарки

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высоко отозвался об академии синих.



«Любая уважающая себя команда должна иметь собственную академию, и я абсолютно доволен её качеством в „Челси“. С воспитанниками нашей академии, которые уже играют за первую команду, приятно работать, потому что у них есть необходимые для этого качества, а также они хорошо подготовлены физически к требованиям английской Премьер-лиги.



Я знаю, как тяжело играть за „Челси“ и постоянно бороться за титулы, но это вызов для любого футболиста, и я очень рад, что все наши футболисты приняли этот вызов. Это показывает их характер и подход к собственной карьере.



Очень важно, чтобы мы полагались на наших воспитанников, доверяли им и не путали их неопытность с недостатком качества. У них будут все шансы показать свои сильные стороны. Но в конце концов я несу ответственность за результат и мне приходится принимать решения, которые являются наилучшими в данный момент. Поэтому я не могу пообещать подарки ни для кого», — приводит слова Тухеля Sky Sports.



На данный момент в основном составе «Челси» выступают несколько воспитанников академии: защитник Рис Джеймс, полузащитник Мэйсон Маунт и нападающий Тэмми Абрахам.

Тухель признался, что сначала его удивили условия контракта с «Челси»