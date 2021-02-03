Спортивный директор «Ромы»: Джеко больше не капитан команды

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто сообщил, что нападающий Эдин Джеко больше не является капитаном римской команды.
«Эдин — сильный футболист, отличный профессионал с большим опытом, а Фонсека — лидер нашего проекта. Он проделал огромную работу. Мы провели несколько встреч, чтобы укрепить взаимное доверие. После встреч мы выходили счастливыми и удовлетворёнными. Теперь важно сосредоточиться на достижении совместных целей, что важнее интересов отдельных лиц. Я убеждён, что клуб должен основываться на правилах, поэтому Эдин больше не капитан. Но мы все вместе будем работать на благо клуба», — приводит слова Пинто Football Italia.
Напомним, из-за конфликта с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой в последнее время Джеко тренировался отдельно от партнёров по «Роме». Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся. Накануне стало известно, что Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, так как руководству «Ромы» удалось сгладить его конфликт с тренером.
- 3 февраля 2021
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