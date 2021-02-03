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Эдин Джеко может покинуть «Рому» летом

Эдин Джеко может покинуть «Рому» летом
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко покинет итальянский клуб в июне, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, из-за конфликта с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой в последнее время Джеко тренировался отдельно от партнёров по «Роме». Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся. Накануне стало известно, что Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, так как руководству «Ромы» удалось сгладить его конфликт с тренером.

По информации источника, римляне удовлетворены работой Фонсеки и не намерены расставаться со специалистом в ближайшем будущем. Ожидается, что Джеко покинет «Рому» после завершения сезона-2020/2021.

Джеко вернулся к тренировкам с «Ромой». Клуб сгладил его конфликт с Фонсекой
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