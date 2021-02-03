Ребров: глядя на Тедеско, нет ощущения, что он делал какое-то заявление об уходе

Голкипер «Спартака» Артём Ребров прокомментировал заявление главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3), когда специалист сообщил о своём уходе в конце сезона.

«Глядя на Тедеско, нет ощущения, что он в конце чемпионата делал какое-то заявление об уходе. Вообще нет таких настроений. Мы в декабре пообсуждали это командой, а сейчас вышли и просто работаем. Доменико нам сказал: «Не думайте ничего лишнего, наслаждайтесь тем, что есть, давайте готовиться». В общем, всё так же, как и было до «Зенита», ничего не поменялось», — цитирует Реброва Sports.ru.

В декабре, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), ставшего заключительным перед зимней паузой, немецкий специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до лета. Впоследствии было объявлено, что Тедеско не покинет «Спартак» зимой и доработает с командой до конца сезона.