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Миранчук начнёт матч 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи» на скамейке запасных

Миранчук начнёт матч 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи» на скамейке запасных
Футбол / Италия 0

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Аталанты» на первый матч 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Наполи» — «Аталанта».

«Наполи»: Оспина, Максимович, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Бакайоко, Хюсай, Политано, Лосано, Инсинье.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мэле, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.

Второй матч полуфинала Кубка Италии пройдёт 10 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. В 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Лацио» со счётом 3:2. «Наполи» одержал победу в матче со «Специей» (4:2).

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