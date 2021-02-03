Миранчук начнёт матч 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи» на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Аталанты» на первый матч 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Наполи» — «Аталанта».



«Наполи»: Оспина, Максимович, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Бакайоко, Хюсай, Политано, Лосано, Инсинье.



«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мэле, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.



Второй матч полуфинала Кубка Италии пройдёт 10 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. В 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Лацио» со счётом 3:2. «Наполи» одержал победу в матче со «Специей» (4:2).