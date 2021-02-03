Ван Дейк и Гомес — в заявке «Ливерпуля» на Лигу чемпионов

«Ливерпуль» огласил заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.



Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы включили защитников Вирджила Ван Дейка и Джо Гомеса в заявку на оставшуюся часть главного клубного турнира Европы. Новички «Ливерпуля» — защитники Бен Дэвис и Озан Кабак также попали в список игроков, заявленных на матчи Лиги чемпионов.



По сообщениям источника, из заявки красных был исключён камерунский защитник Жоэль Матип, получивший серьёзную травму в матче 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1).



Вирджил Ван Дайк получил серьёзную травму в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2), а Джо Гомес в конце октября получил разрыв крестообразных связок колена на тренировке сборной Англии.



По результатам жеребьёвки, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «РБ Лейпциг». Первый матч состоится 16 февраля в Германии, ответный — 10 марта на «Энфилде».

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