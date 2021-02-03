«РБ Лейпциг» может грозить техническое поражение в домашнем матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Руководство «РБ Лейпциг» прорабатывает варианты проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», намеченного на 16 февраля.
Как сообщает Sky Sports, «быки» подали запрос властям федеральной земли Саксония, чтобы мерсисайдцам в особом порядке разрешили въезд в Германию, которая прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением в Туманном Альбионе нового штамма коронавируса.
По сообщениям источника, если чиновники не пойдут навстречу «РБ Лейпцигу», немецкий клуб должен до полуночи 8 февраля уведомить об этом УЕФА и после этого предложить нейтральное поле в стране, куда смогут попасть обе команды. Если же «Ливерпуль» не сможет попасть в Германию, а «РБ Лейпциг» при этом не найдёт другого места проведения матча, то «быков» накажут техническим поражением со счетом 0:3.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля.
- 3 февраля 2021
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