Алисон Бекер из-за болезни пропустит матч «Ливерпуль» — «Брайтон»

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



Основной вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер пропустит матч с «чайками» из-за болезни, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».



Место в воротах красных займет 22-летний ирландец Кивин Келлехер. Для ирландского голкипера матч с «Брайтоном» станет вторым в нынешнем сезоне АПЛ. Первый матч Келлехер провёл в 11-м туре с «Вулверхэмптон Уондерерс» (4:0).



Резервный вратарь мерсисайдцев на матч с «чайками» – 34-летний испанец Адриан.



Матч «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоится сегодня, 3 февраля. Начало встречи — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию матча.

Келлехер — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном». Алисон — вне заявки