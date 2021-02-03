Алисон Бекер из-за болезни пропустит матч «Ливерпуль» — «Брайтон»
В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Основной вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер пропустит матч с «чайками» из-за болезни, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».
Место в воротах красных займет 22-летний ирландец Кивин Келлехер. Для ирландского голкипера матч с «Брайтоном» станет вторым в нынешнем сезоне АПЛ. Первый матч Келлехер провёл в 11-м туре с «Вулверхэмптон Уондерерс» (4:0).
Резервный вратарь мерсисайдцев на матч с «чайками» – 34-летний испанец Адриан.
Матч «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоится сегодня, 3 февраля. Начало встречи — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию матча.
Келлехер — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном». Алисон — вне заявки
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:28
-
22:17
-
22:03
-
21:52
-
21:47
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
21:07
-
21:04
-
21:01
-
20:50
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
20:01
-
19:55
-
19:55
-
19:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам