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Келлехер — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном». Алисон — вне заявки

Келлехер — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном». Алисон — вне заявки
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Филлипс, Александер-Арнольд, Милнер, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Вейналдум, Шакири, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Рис Уильямс, Дэвис, Цимикас, Неко Уильямс, Кен, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Ориги.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Бёрн, Уэбстер, Марч, Альсате, Биссума, Троссард, Гросс, Мопе.

Запасные: Уолтон, Макгилл, Карбовник, Лаллана, Модер, Уир, Коннолли, Тау, Зачири.

Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (21) — на 17-м месте. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).

Матч первого круга «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» состоялся 28 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

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