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Асхабадзе: можно сказать, работа в «Спартаке» – прогулка по минному полю

Асхабадзе: можно сказать, работа в «Спартаке» – прогулка по минному полю
Футбол / РПЛ 0
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Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», поделился мнением о специфике работы в московском клубе.

«Уход Газизова? Не занимая ни одну из сторон, конечно, это ненормально. Но Федун – полноценный владелец клуба. Делает что хочет. Может, он разочаровался в Газизове, что-то узнал. Возможно, Газизов разочаровался. Пересекался ли я с Заремой? Нет.

С одной стороны, я очень благодарный человек. Если бы меня не утвердили генеральным, то я не получил бы этого опыта. От души благодарен Федуну. Специфика? Можно сказать, что работа в «Спартаке» – это прогулка по минному полю. Сегодня тебе кажется, что всё выстроилось, а завтра просыпаешься — и тебе прилетает то, чего даже не ожидал. Такая работа", — сказал Асхабадзе в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Асхабадзе читайте завтра на «Чемпионате».

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