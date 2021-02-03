Асхабадзе: можно сказать, работа в «Спартаке» – прогулка по минному полю

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», поделился мнением о специфике работы в московском клубе.

«Уход Газизова? Не занимая ни одну из сторон, конечно, это ненормально. Но Федун – полноценный владелец клуба. Делает что хочет. Может, он разочаровался в Газизове, что-то узнал. Возможно, Газизов разочаровался. Пересекался ли я с Заремой? Нет.

С одной стороны, я очень благодарный человек. Если бы меня не утвердили генеральным, то я не получил бы этого опыта. От души благодарен Федуну. Специфика? Можно сказать, что работа в «Спартаке» – это прогулка по минному полю. Сегодня тебе кажется, что всё выстроилось, а завтра просыпаешься — и тебе прилетает то, чего даже не ожидал. Такая работа", — сказал Асхабадзе в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Асхабадзе читайте завтра на «Чемпионате».