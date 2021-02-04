Первый гол Джесси Лингарда после перехода в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед». Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед». Идёт 70-я минута матча, счёт 2:0 в пользу гостей.
На 56-й минуте после прострела в штрафную бирмингемцев нападающий «молотобойцев» Майкл Антонио продлил передачу на полузащитника Джесси Лингарда. Новичок «Вест Хэма» обработал мяч на линии вратарской и пробил в правый угол. Вратарь «Виллы» Эмилиано Мартинес зацепил мяч, однако тот всё равно влетел в ворота.
Видео дебютного гола Джесси Лингарда в «Вест Хэм Юнайтед»
30 января Джесси Лингард перешёл из «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Вест Хэм» на оставшуюся часть сезона-2020/2021.
«Вест Хэм Юнайтед», сыграв 21 матч, набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (32) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.
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