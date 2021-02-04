ЦСКА интересуется Рондоном. Игрок не против перехода

ЦСКА интересуется бывшим нападающим «Зенита» и «Рубина» Соломоном Рондоном. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, близкий к игроку, и источник, знакомый с ходом переговоров.
«ЦСКА ищет нападающего, и Рондон сейчас является главным вариантом для красно-синих. С ним уже были проведены предварительные консультации», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что сам Рондон не против перехода в ЦСКА.
На данный момент Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Контракт 31-летнего форварда рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Ранее венесуэльский футболист защищал цвета «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Арагуа». Российским болельщикам он известен по выступлениям за «Зенит» и «Рубин».
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