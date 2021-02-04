Лионель Месси сделал 300-ю результативную передачу в карьере
В матче 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» уступила «Барселоне». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:3. В этой встрече футболист «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей.
Как сообщается в «твиттере» ESPN Datos, аргентинский нападающий сделал 300-ю результативную передачу в карьере (259 за клуб и 41 – за сборную).
Напомним, по ходу матча «Гранада» вела со счётом 0:2, но «Барселона» отыгралась в основное время, а в овертайме забила ещё три гола и одержала победу. В составе победителей по дублю оформили Антуан Гризманн и Жорди Альба и ещё один гол в свой актив записал Френки де Йонг. За «Гранаду» забивали Кенеди, Роберто Сольдадо и Феде Вико.
«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Гранадой»
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